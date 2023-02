Scholz sieht Zeitpunkt für Friedensverhandlungen mit Russland noch nicht gekommen

Kurzmeldung ein/ausklappen Berliner Gericht verhängt Höchststrafe wegen Kriegsverbrechens in Damaskus

Berlin: Der Kämpfer einer regierungstreuen Miliz im syrischen Bürgerkrieg ist zu lebenslanger Haft verurteilt worde. Das Berliner Kammergericht sprach den 55-Jährigen wegen eines besonders schweren Kriegsverbrechens, des mehrfachen Mordes und des versuchten Mordes in zwei Fällen schuldig. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen ist. Der staatenlose Mann war vor einem halben Jahr in Berlin gefasst worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Nach Überzeugung der Richter schoss der Mann 2014 in Damaskus in eine Menschenmenge und tötete so mindestens vier Zivilisten. Zwei weitere wurden verletzt.

