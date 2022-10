Scholz sieht Wiederaufbau der Ukraine als Generationenaufgabe

Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat zur Eröffnung einer Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Scholz sagte, die jüngsten russischen Angriffe auf Brücken, Straßen und Energienetze machten deutlich, wie wichtig deutsche Hilfe bei der Verteidigung der Ukraine sei. Das gelte auch für den Wiederaufbau. Das werde eine Generationenaufgabe, die kein Land oder keine Institution allein stemmen könne. Deshalb wolle man nun die internationale Hilfe koordinieren. Wer heute in die Ukraine investiere, investiere in ein künftiges EU-Mitglied. Das Land solle vollständig an den EU-Binnenmarkt angeschlossen werden. Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal sagte, sein Land könne ein Muster für andere europäische Länder sein. Es gehe darum, Europa unabhängiger zu machen von anderen Staaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 13:00 Uhr