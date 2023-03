Scholz sieht sehr gute Fortschritte bei Beratungen im Koalitionsausschuss

Kurzmeldung ein/ausklappen Ungarisches Parlament ratifiziert Finnlands Nato-Beitritt

Budapest: Finnland ist der offiziellen Aufnahme in die NATO einen weiteren Schritt nähergekommen. Das ungarische Parlament hat mit großer Mehrheit für den Beitritt Finnlands zum westlichen Verteidigungsbündnis gestimmt. Nun fehlt nur noch die Ratifizierung durch das NATO-Mitglied Türkei. Präsident Erdogan hat aber schon Zustimmung signalisiert. Auch die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis hängt noch an Ungarn und der Türkei. Hier deutet sich noch nicht an, wann der Beitritt vollzogen werden kann. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten sich Schweden und Finnland entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit um die Aufnahme in die NATO zu bitten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 19:45 Uhr