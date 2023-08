Scholz sieht keine Hinweise auf einen wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands

Erfurt: Bundeskanzler Scholz hat Warnungen vor einem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands zurückgewiesen. Im Rahmen eines Bürgerdialogs in Erfurt sagte Scholz am Abend, es gebe einen Widerspruch zwischen den Warnungen und der Realität. Er verwies auf die jüngsten Entscheidungen von Chipkonzernen aus den USA und aus Asien, in Ostdeutschland Fabriken zu bauen. Es würden zudem viele neue Batteriefabriken oder klimaneutrale Stahlwerke gebaut. Darüber hinaus lehnte Scholz eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters deutlich ab. Wörtlich sagte der Kanzler: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben." Es sei super, wenn Personen länger arbeiten wollten. Aber dies müsse freiwillig sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 23:00 Uhr