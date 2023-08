Scholz sieht Industriestrompreis weiter skeptisch

Berlin: Bundeskanzler Scholz bleibt bei seiner skeptischen Haltung gegenüber einer Subventionierung des Strompreises für die Industrie. Dazu fehlten Geld und rechtliche Möglichkeiten, sagte Scholz der Mediengruppe Bayern. Deshalb setze die Regierung vor allem auf einen schnelleren Ausbau von Windkraft und Solarenergie. Mittelfristig werde der Strompreis dadurch niedriger sein als in Ländern, die auf Atomkraft bauen. Bei den Sozialdemokraten ist das Thema umstritten. In der Koalition ist die FDP gegen eine solche Staatshilfe, die Grünen sind dafür. Unterschiedlichen Strompreiszonen in Deutschland, die zum Beispiel im Süden zu höheren Preisen führen könnten, erteilte der Kanzler in dem Interview eine Absage.

