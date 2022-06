Scholz sieht Industrie in schwierigem Fahrwasser

Nachrichtenarchiv - 21.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht die deutsche Industrie derzeit in einen schwierigen Fahrwasser. Ein Grund seien neben der Pandemie die hohen Energiekosten wegen des Ukraine-Krieges. Es sei deshalb das Gebot der Stunde, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Strompreise zu senken. Die Bundesnetzagentur kündigte an, mit der Industrie kurzfristige Nofallmaßnahmen für eine sogenannte Gas-Mangellage auszuarbeiten. In einem Papier der Behörde heißt es, es bestehe bereits ein Instrumentenkasten, der helfen könne, den industriellen Gasverbauch zu reduzieren. Beispielsweise sollten dann eingesparte Mengen verwendet werden, um die Netze zu stabilisieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 13:00 Uhr