Scholz sieht in Corona-Krise keinen Grund zur Entwarnung

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Corona-Krise ist es aus Sicht von Vizekanzler Scholz noch viel zu früh, Entwarnung zu geben. Der SPD-Politiker sagte im Interview mit der "Welt am Sonntag", das Infektionsgeschehen habe sich so weit verlangsamt, dass man schrittweise Öffnungen wagen könne. Solange es aber keinen Impfstoff und keine Medikamente gebe, werde man das soziale und wirtschaftliche Leben umstellen müssen. Scholz sprach von einer "neuen Normalität". Diese wird sich nach seinen Worten aber von dem gewohnten Alltag vor der Pandemie unterscheiden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 02:00 Uhr