Scholz sieht genug Spielraum für weitere Corona-Hilfen

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz hat die Milliardenhilfen für Unternehmen, Selbstständige und Kultuschaffende in der Corona-Krise verteidigt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, dass es genügend Spielraum gebe, um Betroffenen Finanzhilfe zu leisten - auch bei einer noch längeren Dauer der Krise. Wörtlich sagte Scholz: "Unser Land hat die finanzielle Kraft, in diesem und im nächsten Jahr alles zu tun, was nötig ist, um die Kontrolle über die Pandemie zu behalten". Der SPD-Politiker fügte hinzu, dass man bei den Hilfen auch noch mal nachlegen könne. Laut Scholz haben die bisherigen Maßnahmen Wirkung gezeigt: Die Konjunktur habe rasch wieder Tritt gefasst und der Wirtschaftseinbruch halte sich in Grenzen. Scholz stellt heute die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor - es zeichnet sich ab, dass mit etwas mehr Einnahmen zu rechnen ist als noch vor zwei Monaten gedacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 07:00 Uhr