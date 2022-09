Scholz sieht Fortschritte für Energiesicherheit in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bundeskanzler Scholz hat sich zufrieden über Fortschritte bei der Energiesicherheit Deutschlands geäußert. Zum Ende seines zweitägigen Besuchs auf der Arabischen Halbinsel betonte Scholz, um die Energieversorgung zu gewährleisten, werde man sich auf viele Regionen konzentrieren. Es dürfe keine neue Abhängigkeit von einem Lieferanten entstehen. Damit spielte Scholz auf die ausbleibenden russischen Gaslieferungen an. Während des Kanzlerbesuchs hatten zwei deutsche Energieunternehmen Abkommen mit Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten über Lieferungen mit Flüssiggas und Dieselkraftstoff geschlossen. Die erste Lieferung mit verflüssigtem Erdgas soll diesen Dezember per Schiff zum neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg erfolgen. Scholz fliegt noch heute nach Deutschland zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2022 21:30 Uhr