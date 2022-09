Scholz sieht Fortschritte bei Energieprojekten mit Golfstaaten

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abu Dhabi: Bundeskanzler Scholz will die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Energiebereich weiter vorantreiben. Man habe bereits eine ganze Reihe von Diesel- und Flüssiggasprojekten mit dem Golfstaat vorangebracht, sagte Scholz am zweiten Tag seiner Reise auf die arabische Halbinsel. Scholz betonte, wie wichtig Vielfalt bei der Energieversorgung sei. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten "wird uns sicherlich nicht wieder passieren", so Scholz wörtlich. Bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezog Deutschland 55 Prozent seines Erdgases aus Russland. Am Nachmittag reist Scholz mit seiner elfköpfigen Wirtschaftsdelegation weiter nach Katar, das über die drittgrößten Gasreserven der Welt verfügt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 10:00 Uhr