Scholz sieht Einheit Deutschlands noch unvollendet

Schwerin: Nach den Worten von Bundeskanzler Scholz ist die Einheit von Ost- und Westdeutschland auch nach 34 Jahren noch nicht vollendet. Bei einem Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Mecklenburg-Vorpommern forderte der SPD-Politiker, die immer noch bestehenden Benachteiligungen in Ostdeutschland abzubauen. Wo immer Politik bessere Lebenschancen und gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen könne, da müsse das geschehen, so der Kanzler. Scholz rief dazu auf, der Geschichte der Einheit neue Kapitel hinzuzufügen. Er betonte aber auch, wie weit man gemeinsam vorangekommen sei in Deutschland. Schließlich habe man vor der Herausforderung gestanden, zwei über vier Jahrzehnte hinweg geteilte, völlig verschieden organisierte Gesellschaften zusammenzubringen – wirtschaftlich, politisch, kulturell und mental.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 17:15 Uhr