Scholz sieht Deutschland vor großen Herausforderungen

Berlin: Deutschland befindet sich nach Auffassung von Bundeskanzler Scholz vor großen Herausforderungen. In seiner Rede auf dem "Tag der Industrie" in Berlin bezeichnete Scholz das vergangene Jahrzehnt als Ausnahmezeit. Konkret nannte er den Ukraine-Krieg, die hohen Energiepreise und den Klimawandel. Scholz betonte, die Politik müsse deshalb künftig Prioritäten setzen. Schwerpunkte sind nach seinen Worten die Themen Sicherheit, der Klimaschutz und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Nach Jahren des Schuldenmachens müsse Deutschland wieder zurück zum Sparen, so Scholz. Das bedeute, dass künftig auch Subventionen und Förderprogramme auf dem Prüfstand stehen. BDI-Präsident Russwurm, rief die Politik in seiner Rede zum Handeln auf: Strukturreformen müssten systematisch angegangen werden, so Russwurm. Viele Firmen sind nach seinen Worten im globalen Wettbewerb zunehmend überfordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 15:00 Uhr