Scholz sieht Deutschland bei Energieversorgung gut vorbereitet

Nachrichtenarchiv - 30.08.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Um die Menschen in Deutschland angesichts der gestiegenen Preise zu unterstützen, will die Bundesregierung bald ihre Vorschläge für ein neues Entlastungspaket vorlegen. Das hat Bundeskanzler Scholz bei der Kabinettsklausur in Brandenburg betont. Einen konkreten Termin nannte er nicht. Was die Energieversorgung angeht, zeigte sich Scholz zuversichtlich: Deutschland sei gut vorbereitet und die Gasspeicher bereits jetzt zu über 80 Prozent gefüllt. Dennoch befürwortet der Kanzler einen Anschluss Spaniens über Pipelines an den Rest Europas. Die große Aufgabe sei, ein europäisches Netz für alle Energieträger zu schaffen - das helfe allen, sagte Scholz. Spaniens Ministerpräsident Sanchez, der bei der Klausur in Meseberg zu Gast ist, betonte: Sein Land könne 30 Prozent des Flüssiggas-Bedarfs der EU decken. Notfalls müsse die Pipeline über Italien laufen. Ein entsprechendes Projekt mit Frankreich war vor Jahren wegen Unwirtschaftlichkeit abgebrochen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 23:00 Uhr