Scholz sieht Deutschland bei Energieversorgung gut vorbereitet

Bayern lockert Betreuungsstandard in Kitas

München: Das bayerische Sozialministerium lockert den Betreuungsstandard in Kindertageseinrichtungen. Sozialministerin Scharf von der CSU hat heute mit der sogenannten "Experimentierklausel" ein entsprechendes Instrument zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze vorgestellt. So können in einem Modellprojekt "Einstiegsgruppen" ermöglicht werden, in denen Kinder unter vier Jahren betreut werden, bevor sie in eine reguläre Gruppe wechseln. Dabei sind laut Scharf Abstriche beim Bildungsauftrag erlaubt und keine Fachkräfte nötig. In der Großtagespflege können künftig 15 Kinder gleichzeitig betreut werden, solange eine pädagogische Fachkraft anwesend ist. Von der FDP kam Kritik: Scharf werfe lieber Standards über Bord, statt Geld in gute Fachkräfte zu investieren. Auch die AWO in Bayern sieht dringenden Handlungsbedarf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 15:00 Uhr