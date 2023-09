Scholz sieht Deutschland als Vorreiter beim klimaneutralen Fliegen

Hamburg: Die Bundesregierung sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Bundeskanzler Scholz sagte bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze. Das große Ziel von Politik und Luftfahrtbranche sei es nun, bis 2045 klimaneutral zu werden und dabei zugleich wirtschaftlich und technologisch erfolgreich zu bleiben. Die Umweltorganisation Germanwatch warf Flugwirtschaft und Bundesregierung dagegen geringe Handlungsbereitschaft vor. Es müsse auch darüber geredet werden, wie sich das massiv klimaschädliche, starke Wachstum des Flugverkehrs eindämmen lasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 22:00 Uhr