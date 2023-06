Scholz sieht Ampel-Streit nicht für Stärke der AfD verantwortlich

Meldungsarchiv - 29.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass der Streit in der Ampel-Regierung die Hauptursache für das Erstarken der AfD sei. Damit mache man sich das Thema doch sehr leicht, sagte Scholz in der ARD-Sendung "Maischberger". Die Streitereien in der Koalition von SPD, Grünen und FDP hätten zwar keinen guten Eindruck gemacht, vor allem als es um das Heizungsgesetz ging, räumte der Kanzler ein. Scholz betonte aber auch: Man müsse darum ringen, dass es für alle im Land eine gute Zukunft gebe und man gegenseitigen Respekt zeige. Insgesamt stellte er seiner Regierungskoalition ein gutes Zwischenzeugnis aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 09:00 Uhr