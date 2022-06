Scholz sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland und der Westen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzler Scholz auf einen langen Konflikt mit Russland und einen langwierigen Wiederaufbau der Ukraine einstellen. In einer Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden EU-, G7- und Nato-Gipfeln sagte er wörtlich: "Wir sind von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weit, weit entfernt." Denn: Russlands Präsident Putin glaube noch immer an die Möglichkeit eines Diktatfriedens. Den russischen Angriffskrieg bezeichnete Scholz als barbarisches Verbechen und sicherte der Ukraine weitere Unterstützung zu - auch in Form von Waffen. Eine Partnerschaft mit Russland hingegen sei mit Putins aggressiver, imperialistischer Politik auf absehbare Zeit unvorstellbar, so Scholz weiter.

