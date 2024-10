Scholz sichert Ukraine weitere Militärhilfe zu

Berlin: Die Ukraine wird weitere Militärhilfen von Deutschland bekommen. Das hat Bundeskanzler Scholz dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei dessen Besuch in der Hauptstadt zugesagt. Deutschland stehe weiterhin fest an der Seite Kiews, so Scholz. Er verwies darauf, dass Deutschland zusammen mit Belgien, Norwegen und Dänemark bis Ende des Jahres ein weiteres Waffenpaket mit Luftverteidigungssystemen, Artillerie und Drohnen im Wert von 1,4 Milliarden Euro liefern werde. Der Bundeskanzler warb aber auch für eine neue Friedenskonferenz, an der auch Russland teilnehmen solle. Deutschland ist weiterhin der zweitwichtigste Waffenlieferant der Ukraine nach den USA. Es ist der zweite Besuch des ukrainischen Präsidenten innerhalb von fünf Wochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 18:00 Uhr