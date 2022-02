Scholz sichert Ukraine volle Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine im Konflikt mit Russland erneut die volle Unterstützung zugesagt. Nach einem zweistündigen Trffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky sagte Scholz am Nachmittag, die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine seien nicht verhandelbar. Ein Einmarsch werde für Russland schwerwiegende Folgen haben. "Wir wissen, was dann zu tun ist,“ so Scholz wörtlich - ohne Details zu nennen. Das werde er morgen auch bei seinem Gespräch mit Russlands Präsident Putin deutlich machen. Russland müsse jetzt Schritte zur Deeskalation unternehmen. Selensky sagte, die Sicherheit der Ukraine sei die Sicherheit für ganz Europa. Zuvor hatte sich in Moskau hat Außenminister Lawrow für weitere diplomatische Bemühungen ausgeprochen. In einer Unterredung mit Putin sagte Lawrow, es sei nicht möglich, endlos Gespräche zu führen. Aber es gebe immer eine Chance für eine Einigung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 16:00 Uhr