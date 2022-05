Scholz sichert Ukraine Solidarität zu

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine in seiner Regierungserklärung zum EU-Gipfel weiterhin umfassende Hilfe zugesichert. Dies gelte auch für die Finanzierung des Wiederaufbaus nach Kriegsende. Hier werde man in Brüssel über Vorarbeiten zu einem milliardenschweren Solidaritätsfonds sprechen. Zum Wunsch Kiews der EU beizutreten sagte Scholz, hier werde es aus Fairness zu den anderen Beitrittskandidaten keine Abkürzungen geben. CDU-Chef Merz warf Scholz ein doppeltes Spiel vor. So verspreche die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine, gleichzeitig verweigere sie der Rüstungsindustrie die nötigen Ausfuhrgenehmigungen. Auch der seit Wochen versprochene Ringtausch mit anderen NATO-Partnern habe bisher nicht stattgefunden. Merz forderte außerdem Klarheit darüber, ob die EU den geplanten Solidaritätsfonds über gemeinsame Schulden finanzieren will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 11:00 Uhr