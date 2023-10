Scholz sichert Ukraine Lieferung von weiterem Patriot-Abwehrsystem zu

Granada: Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland mit einem weiteren Luftabwehrsystem vom Typ "Patriot". Das hat Bundeskanzler Scholz am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft im spanischen Granada angekündigt, wo er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi zusammenkam. Scholz betonte, das Patriot-System sei ein "sehr weitreichender Schutz"; es gehöre zu den "wirksamsten Verteidigungswaffen". Der Kanzler war zuletzt in die Kritik geraten, weil er die von der Ukraine gewünschten Taurus-Marschflugkörper bisher nicht freigegeben hat. Seine Vorbehalte begründete er in Granada mit einer möglichen Eskalation im russischen Angriffskrieg. Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 20:00 Uhr