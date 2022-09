Scholz sichert Selenskyj weitere Hilfen zu

Nachrichtenarchiv - 07.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Kanzler Scholz dem Land weitere Hilfe zugesagt. Deutschland werde nicht nachlassen, die Ukraine militärisch, aber auch politisch, finanziell und humanitär zu unterstützen, sagte der Kanzler laut Regierungssprecher Hebestreit. Morgen wollen die westlichen Verbündeten der Ukraine in Rammstein über weitere Waffenlieferungen beraten. Unterdessen macht die ukrainische Armee nach eigenen Angaben Fortschritte im Kampf gegen russische Truppen. Demnach konnten einige Ortschaften in den Gebieten rund um Cherson und Charkiw zurückerobert werden. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. STOPP Erstmals hat die Ukraine außerdem die Verantwortung für Raketenangriffe auf einen russischen Stützpunkt auf der Schwarzmeerinsel Krim vor rund einem Monat eingeräumt. Der ukrainische Oberbefehlshaber teilte mit, es habe eine Serie erfolgreicher Raketenschläge gegeben.

