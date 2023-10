Scholz sichert Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz hat in einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu in Tel Aviv betont, dass sich die Bundesregierung mit aller Kraft dafür einsetzt, dass der Konflikt im Nahen Osten nicht noch mehr eskaliert. Es gelte einen Flächenbrand zu verhindern. Scholz sagte wörtlich: "Ausdrücklich warne ich - kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, von außen in diesen Konflikt einzugreifen". Deutschland lasse die menschliche Not im Gazastreifen nicht gleichgültig. Zivilisten müssten geschützt und zivile Opfer vermieden werden. Mit Ministerpräsident Netanjahu habe er über die Möglichkeit für einen verbesserten humanitären Zugang zum Gazastreifen gesprochen. Netanjahu bedankte sich für Scholz' Bemerkung, dass Jüdisches Leben in Deutschland ein Geschenk sei. Scholz betonte, Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz. Das Verherrlichen und Feiern von Gewalt sei menschenverachtend. Dies werde bestraft. Jüdische Einrichtungen würden beschützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 18:00 Uhr