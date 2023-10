Scholz sichert Israel im Bundestag die volle Unterstützung Deutschlands zu

Berlin: Nach den brutalen Angriffen der Terrororganisation Hamas hat Bundeskanzler Scholz Israel volle Unterstützung zugesagt. In seiner Regierungserklärung im Bundestag sicherte er praktische Hilfe wie die Versorgung Verwundeter zu. Erneut betonte Scholz, die Sicherheit Israels sei und bleibe deutsche Staatsräson. Er verwies auf die besondere Verantwortung Deutschlands. Die deutsche Geschichte mache es zur Aufgabe, für die Sicherheit Israels einzustehen. Für Deutschland kündigte Scholz ein Betätigungsverbot der Hamas und anderer terrorunterstützender Organisationen an. Die Pro-Hamas-Kundgebungen hierzulande nannte er abscheulich und menschenverachtend. Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionschef Merz. Der deutsche Staat dürfe das nicht dulden. Jede Form anti-semitischer Kundgebungen müsse verboten werden, sagte der CDU-Politiker. Der Gewaltexzess der Hamas in Israel, so Merz, sei mit nichts zu rechtfertigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 10:00 Uhr