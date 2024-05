Scholz sichert Hochwasser-Betroffenen im Saarland Solidarität zu

Saarbrücken: Kanzler Scholz hat dem Saarland nach den Überschwemmungen die Solidarität des Bundes versichert. Es stehe nun die akute Hilfe im Vordergrund, sagte der SPD-Politiker in der Nähe von Saarbrücken. Dort informierte sich Scholz über die Situation vor Ort. Danach machte sich der Kanzler ein Bild von den Notunterkünften, in denen Betroffene die kommenden Nächte verbringen müssen. Ministerpräsidentin Rehlinger sprach von der schwierigsten Hochwasserlage seit mehr als 30 Jahren. Die Landesregierung hat bereits erste Schritte für finanzielle Hilfen eingeleitet. Während in vielen Überschwemmungsgebieten die Pegel sinken, ist die Lage in Blieskastel weiter angespannt. Das Technische Hilfswerk teilte mit, seit gestern seien mehr als 1.000 Einsatzkräfte im Saarland und in Rheinland-Pfalz im Einsatz. In Rheinland-Pfalz sind die Scheitelpunkte der Pegelstände an mehreren Flüssen noch nicht überall erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 17:00 Uhr