Scholz sichert Besonnenheit in der Ukraine-Politik zu

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Zusage von deutschen Leopard-2-Panzern an die Ukraine hat Bundeskanzler Scholz den Deutschen versichert, er habe die Sicherheit des Landes immer im Blick. In seiner Videobotschaft "KanzlerKompakt" sagte Scholz, viele wünschten sich Frieden in Europa und dass Regierung und Kanzler die Nerven behielten. Scholz wörtlich: "Genau das ist mein Versprechen an Sie." Die Bundesregierung arbeite nach dem Prinzip der Abstimmung und Abwägung. Ziel müsse sein, Russland nicht damit durchkommen zu lassen, Grenzen mit Gewalt zu verschieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2023 11:15 Uhr