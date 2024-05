Scholz sichert baltischen Staaten Solidarität zu

Vilnius: Bundeskanzler Scholz hat den Nato-Partnern im Ostseeraum zugesichert, dass Deutschland sie auch weiter militärisch unterstützt. Bei einem Besuch in Litauen sagte Scholz, Deutschland stehe unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten. Nach seinen Worten können sich alle Mitglieder darauf verlassen, dass man jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen wird. Der Kanzler besuchte heute den Truppenübungsplatz Pabrade und sprach dort mit deutschen Soldaten, die an einer Nato-Großübung teilnehmen. Litauen liegt an der Nato-Ostflanke. Die ehemalige Sowjetrepublik grenzt an Russland und Belarus. Am Nachmittag ist der Kanzler weiter nach Riga gereist, um sich mit der lettischen Ministerpräsidentin Silina zu treffen.

