Scholz setzt weiter auf Dialog mit Putin und lehnt Lieferung von Kampfjets ab

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Buenos Aires: Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, dass Deutschland sich aus seiner Sicht nicht am Ukraine-Krieg beteiligt. Bei einer Pressekonferenz in Buenos Aires sagte er wörtlich: "Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine." Daran ändere sich auch dadurch nichts, dass man die Ukraine mit finanzieller und humanitärer Hilfe ausstattet oder Waffen liefert. Scholz bekräftigte, dass Deutschland alles dafür tun wird, damit es nicht zu einer Eskalation kommt, die zu einem Krieg zwischen Russland und Nato-Staaten führt. Dem "Tagesspiegel" sagte er, dazu gehöre auch weiter das direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Mit Blick auf neue Forderungen zur Lieferung von Kampfjets in die Ukraine warnte er vor einem ständigen Überbietungswettbewerb, wenn es um Waffensysteme geht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 06:00 Uhr