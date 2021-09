Scholz setzt sich für stabile Rente und Digitalisierung an Schulen ein

Lübeck: SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat bekräftigt, dass es unter einer SPD-geführten Bundesregierung kein höheres Renteneintrittsalter geben wird. In der Wahlarena im Ersten sagte Scholz, die Rente mit 68 käme in vielen Fällen einer Kürzung gleich. Dafür gebe es keinen Anlass. Mit der SPD bleibe die Rente stabil. Mit Blick auf die Schulen will sich Scholz dafür einsetzen, dass zum Teil weiter digital unterrichtet werden kann. Corona sei ja bald vorbei, so Scholz. Die digitalen Formate sollten aber grundsätzlich weiter möglich sein. Scholz geht davon aus, dass die Milliardenförderung des Bundes für die Digitalisierung nun verstärkt an den Schulen ankommt. Er räumte ein, dass der Digitalpakt wesentlich früher nötig gewesen wäre. In der Gastronomie will der SPD-Kanzlerkandidat sich dafür einsetzen, dass der in der Pandmie reduzierte Mehrwertsteuersatz für Speisen beibehalten wird. Scholz wörtlich: "Das schaffen wir nie wieder ab."

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 21:45 Uhr