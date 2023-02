Scholz setzt konzertierte Aktion aus

Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der nachlassenden Tendenz bei der Inflationsrate setzt Kanzler Scholz die gesonderte Abstimmung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zur Teuerungsproblematik aus. Das für nächsten Monat geplante Treffen der sogenannten konzertierten Aktion ist abgesagt worden. In Deutschland habe sich die Entwicklung der Wirtschaft in den vergangenen Monaten stabilisiert, sagte Vize-Regierungssprecher Büchner. Die Maßnahmen gegen die extremen Ausschläge der Inflation seien erfolgreich gewesen. Die Inflationsausgleichsprämie sei mittlerweile Teil einer Vielzahl von Tarifabschlüssen. Arbeitgeber können steuer- und abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro gewähren. Die AfD wirft Scholz vor, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland alles andere als stabilisiert sei. Die Inflation sei nach wie vor viel zu hoch und ruinös für Mittelstand und Mittelschicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 15:00 Uhr