Scholz setzt in Energiekrise auf Zusammenarbeit mit Kanada

Nachrichtenarchiv - 22.08.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Montreal: Bundeskanzler Scholz hofft bei der Lösung der gegenwärtigen Energiekrise in Deutschland auf einen erheblichen Beitrag Kanadas. Bei einem Besuch in Montreal sagte er nach einem Treffen mit Premierminister Trudeau, Kanada werde für die Entwicklung des grünen Wasserstoffs eine ganz zentrale Rolle spielen. Für eine Übergangszeit werde aber auch Flüssiggas benötigt, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Trudeau sagte zu, Flüssiggas-Lieferungen nach Deutschland und Europa zu prüfen. Man schaue nach jeder Möglichkeit, den Deutschen und den Europäern helfen zu können. Er verwies darauf, dass einige der Pläne für LNG-Terminals an der Ostküste Kanadas bisher nicht wirtschaftlich gewesen seien. Das könnte sich bei den jetztigen Gas-Preisen aber geändert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2022 20:00 Uhr