Scholz setzt bei Wasserstoff und Flüssiggas auf Nigeria

Lagos: Bundeskanzler Scholz sieht Nigeria als möglichen Wasserstoff-Lieferanten für Deutschland. Beim deutsch-nigerianischen Wirtschaftsforum in der Millionenmetropole Lagos sagte er, Nigeria sei gut aufgestellt, um ein zentraler Akteur für erneuerbare Energie und Wasserstoff zu bleiben, ebenso wie für Flüssigerdgas. Scholz betonte, man schaffe in Deutschland einen der weltweit ersten Märkte für Wasserstoff als Energiequelle. Einen Teil könne man in Deutschland herstellen, den größten Teil des Wasserstoffes werde man aber importieren müssen. Deutschland habe deswegen in Nigeria ein Wasserstoffbüro aufgebaut. Nigeria ist Afrikas bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft. Der Handel mit Deutschland ist mit rund drei Milliarden Euro im vergangenen Jahr laut Scholz allerdings noch deutlich ausbaufähig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 13:00 Uhr