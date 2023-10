Scholz setzt bei Migration auf Konsens mit Ländern und Opposition

Teltow: Nach dem Migrationsgipfel in Berlin zeigt sich Kanzler Scholz zuversichtlich, eine gemeinsame Lösung mit den Ländern und der Union zu finden. Bei einer Veranstaltung in seinem Wahlkreis in Teltow bei Potsdam sagte er, man habe gestern ein gutes Gespräch gehabt. Das Problem müsse man miteinander lösen. Zugleich begrüßte Scholz die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Länder verlangen unter anderem effektive Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren, stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen sowie eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber, statt Zahlungen in bar. CDU-Chef Merz machte allerdings deutlich, er könne keinen wirklichen Richtungswechsel erkennen. Der Welt am Sonntag sagte er, entscheidend sei, dass der Zuzug bei der illegalen Einwanderung begrenzt werde. Schnellere Rückführungen allein lösten das Problem nicht. Gestern hatte sich Merz noch positiv über das Treffen im Kanzleramt geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 16:00 Uhr