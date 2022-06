Scholz setzt Balkan-Reise in Nordmazedonien und Bulgarien fort

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Skopje: Bundeskanzler Olaf Scholz setzt heute seine Balkan-Reise in Nordmazedonien und Bulgarien fort. Dabei wird es um den Streit zwischen den beiden Ländern über einen EU-Beitritt Nordmazedoniens gehen. Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert diesen seit Jahren. Gestern hat Scholz den Staaten des Westbalkans neue Hoffnungen auf einen EU-Beitritt gemacht, aber auch weitere Reformen angemahnt. Bei seinem Besuch im Kosovo und in Serbien verwies er darauf, dass einigen Ländern aus der Region schon vor 19 Jahren eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt wurde. Deshalb sei es wichtig, nun ein neues Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht zu geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2022 09:00 Uhr