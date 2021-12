Scholz setzt auf allgemeine Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 12.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz will eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen. Der "Bild am Sonntag" hat Scholz gesagt, es dürfe keine roten Linien geben, das habe die Pandemie gezeigt. Eine Spaltung der Gesellschaft sehe er nicht. Die allermeisten Bürger hätten sich impfen lassen und viele wollten es noch. Er sei auch Kanzler der Ungeimpften. Und die wolle er gerne noch überzeugen, so Scholz. Die Gesundheitsminister der Länder wollen derweil einen bundesweiten Wegfall der Testpflicht für dreifach Geimpfte. Bayerns Ressortchef Holetschek sagte, der Wegfall von 2G plus für sie sei nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern liefere auch einen zusätzlichen Impf-Anreiz. Bundesgesundheitsminister Lauterbach habe zugesagt, einen entsprechenden Vorschlag zu machen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.12.2021 08:00 Uhr