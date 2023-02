Scholz schließt Indien-Besuch in Hightech-Region Bangalore ab

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu-Delhi: Bundeskanzler Scholz reist zum Abschluss seines Indien-Besuchs in die Wirtschaftsmetropole Bangalore im Süden des Landes. Dort besucht er eine Niederlassung des deutschen Softwareunternehmens SAP und einen Hersteller von austauschbaren Batteriezellen für Elektro-Kleintransporter. Gestern hatte Scholz den indischen Premierminister Modi getroffen. Der Kanzler warb dabei für eine klare Positionierung Indiens zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Modi pochte seinerseits auf eine Konfliktlösung durch Dialog und Diplomatie. Die beiden Staatschefs vereinbarten mehr Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2023 07:30 Uhr