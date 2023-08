Scholz schließt Erhöhung des Rentenalters unter seiner Kanzlerschaft aus

München: Bundeskanzler Scholz hat versprochen, dass das Rentenalter nicht weiter erhöht wird, solange die SPD an der Regierung ist. Bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Münchner Marienplatz sagte der Kanzler, es werde keine weitere Anhebung geben. Auch über das Jahr 2025 werde ein stabiles Rentenniveau garantiert. Begleitet wurde der Auftritt des SPD-Politikers von Applaus, aber auch von einem Pfeifkonzert mehrerer Teilnehmer der Kundgebung. Diese kritisierten die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung und die Waffenlieferungen an die Ukraine. Scholz bezeichnete rechte Populisten als schlecht für den Wohlstand. Sie stünden für eine düstere Zukunft. Begleitet wurde der Auftritt des Bundeskanzlers in München von hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 20:00 Uhr