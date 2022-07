Scholz schließt Corona-Lockdown und Schulschließungen aus

Nachrichtenarchiv - 03.07.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz erwartet trotz steigender Infektionszahlen keinen neuen Corona-Lockdown im Herbst und Winter. Auch neuerliche Schulschließungen lehnte er im ARD-Sommerinterview ab. Die Situation habe sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert, sagte Scholz mit Blick auf die Impfquote von 76 Prozent. Er könne sich allerdings vorstellen, dass die Test- und Maskenpflicht in der kälteren Jahreszeit wieder eine größere Rolle spielen werde. Gesundheitsminister Lauterbach hatte kürzlich vor einer schweren Corona-Welle im Herbst und Winter gewarnt. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnte, vulnerable Gruppen nicht zu vernachlässigen. Vorstand Brysch sagte, in dem "Gezerre" um Maßnahmen komme der Schutz von hochbetagten, pflegebedürftigen und schwerstkranken Menschen unter die Räder. Allein die steigenden Ausbrüche in Pflegeheimen verlangten aber ein einheitliches und effizientes Vorgehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2022 14:30 Uhr