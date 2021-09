Scholz schließt Bündnis mit Linken weiter nicht aus

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim zweiten TV-Triell werben die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen zur Stunde um Wählerstimmen. Unions-Kandidat Laschet griff den SPD-Kandidaten Scholz wegen der staatsanwaltlichen Ermittlungen im Bereich der Financial Intelligence Unit an. Nach möglichen Koalitionen im Falle eines Wahlsieges gefragt, wollte sich SPD-Kandidat Scholz heute Abend in der Sendung von ARD und ZDF nicht festlegen. Ein Bündnis mit der Linken schloss er erneut nicht aus. Dagegen erklärte der Kandidat der Union, Laschet, er werde keinesfalls mit Linken oder AFD zusammengehen. Grünen-Kandidatin Baerbock schloss nur ein Bündnis mit der AfD kategorisch aus. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl liegt die SPD vor Union und Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2021 21:00 Uhr