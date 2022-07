Scholz sagt Uniper Rettungspaket zu

Ukraine und Russland wollen Getreide-Abkommen unterzeichnen

Ankara: In wenigen Wochen könnten Schiffe wieder Getreide über das Schwarze Meer in den Westen liefern. Am Nachmittag wollen Vertreter Russlands und der Ukraine in der Türkei ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen. Auch UN-Generalsekretär Guterres hat sich zu dem Termin angekündigt. Die Kriegsparteien verpflichten sich demnach, den Frachtschiffen sichere Korridore zu gewähren. Die Schiffe sollen in der Türkei durchsucht werden, um Waffenschmuggel zu verhindern. Außerdem ist ein Koordinationszentrum unter Beteiligung der Vereinten Nationen geplant, das den Fahrplan festlegen soll. Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Getreide-Exporteuren weltweit. Wegen des Kriegs liegen in den Häfen am Schwarzen Meer derzeit aber bis zu 25 Millionen Tonnen Weizen fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 13:00 Uhr