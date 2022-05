Scholz sagt Ukraine weitere militärische Unterstützung zu

Berlin: Mehrere Intellektuelle haben sich in einem Offenen Brief für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Der Aufruf an Kanzler Scholz unterstreicht, dass die Gefahr eines Nuklearkrieges nicht durch Konzessionen an den Kreml gebannt werden kann. In dem Schreiben, das die "Zeit" veröffentlichte, heißt es, dass in den Händen der Angegriffenen auch Panzer und Haubitzen Defensivwaffen seien, da sie der Verteidigung dienten. Den Offenen Brief unterzeichnet haben unter anderem die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der Publizist Ralf Fücks und die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde Marianne Birthler. Gegen Waffenlieferungen hatten sich am vergangenen Freitag mehrere Prominente wie die Publizistin Alice Schwarzer und der Schriftsteller Martin Walser ausgesprochen. Mitte Mai wird Bundeskanzler Scholz im Verteidigungsausschuss Auskunft über die Waffenlieferungen an die Ukraine geben.