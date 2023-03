Scholz sagt Schweden Unterstützung beim Nato-Beitritt zu

Meldungsarchiv - 15.03.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Schweden Unterstützung beim Nato-Beitritt des Landes zugesagt. Beim Antrittsbesuch des schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson in Berlin sagte Scholz, die Bundesregierung setze sich dafür ein, dass das schnell und zügig gelinge. Ein Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands würde nach den Worten des Kanzlers einen großen Gewinn für die Sicherheit Europas bedeuten. Die beiden Länder hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in das Bündnis beantragt. Vor allem die Türkei blockiert derzeit aber den Beitritt Schwedens. Dagegen gibt es Signale der türkischen Regierung, dass sie dem finnischen Nato-Beitritt am Freitag zustimmen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 21:00 Uhr