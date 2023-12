Scholz sagt Hochwassergebieten Hilfen des Bundes zu

Verden: Bundeskanzler Scholz hat bei einem Besuch in den Überschwemmungsgebieten in Niedersachsen Bundeshilfen in Aussicht gestellt. Konkrete Zusagen machte der Kanzler zwar nicht, er versicherte aber, dass der Bund mit seinen Möglichkeiten den Ländern und Landkreisen zur Verfügung stehe. Scholz dankte den Einsatzhelfern in Verden und erklärte, angesichts der Naturkatastrophe sei es wichtig, dass man zusammenhalte. Niedersachsens Ministerpräsident Weil, der Scholz bei seinem Besuch begleitete, sprach von einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung. Landesweit gebe es weit mehr als 100.000 aktive Helfer. Die Hochwasserlage beschrieb der SPD-Politiker als weiterhin angespannt. In den nördlicheren Landesteilen sei der Druck der Wassermassen nach wie vor ungeheuer groß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 17:00 Uhr