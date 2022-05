Scholz sagt Finnland und Schweden Hilfe bei NATO-Beitritt zu

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Deutschland unterstützt einen NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Das hat Kanzler Scholz den Regierungschefinnen von Finnland und Schweden, Marin und Andersson, bei der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg zugesichert. Unabhängig von einer Mitgliedschaft in dem Militärbündnis könnten sich beide Länder auf Deutschland verlassen, so der Kanzler. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erwägen beide Länder einen NATO-Beitritt. Andersson kündigte an, Schweden werde seine Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anheben und damit die Zielvorgabe der NATO erfüllen. Marin forderte eine Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 18:00 Uhr