Scholz sagt der Ukraine weitere Hilfe zu

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in der Generaldebatte des Bundestags der Ukraine weitere Hilfe zugesagt. Deutschland liefere Waffen und Ausrüstung, verhängte Sanktionen würden nachgeschärft. Zugleich zog Scholz eine scharfe Grenze zur einer Verwicklung der NATO in den Krieg mit Russland. Deshalb werde es keine Flugverbotszone oder NATO-Friedenstruppen in der Ukraine geben. Der Kanzler würdigte zudem die Art und Weise, wie die Bürger in Deutschland mit dieser neuen Krise umgingen. Scholz versicherte in seiner Rede, dass wegen des Kriegs und seiner Folgen keine Abstriche beim Klimaschutz gemacht würden. Grünen-Fraktionschefin Dröge appellierte an die Opposition, bei den geplanten Entlastungen für die Bürger mit der Regierung an einem Strang zu ziehen. In der Generaldebatte kamen auch andere Themen zur Sprache: So kritisierte Unionsfraktionsvize Middelberg, die Ampel-Regierung sei in zentralen Politikbereichen nicht handlungsfähig. Dies zeige sich in der Debatte über die Impfpflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2022 12:45 Uhr