Scholz sagt Bundesmittel für Corona-Schnelltests ab März zu

Bundesweite Trauerbeflaggung zum Gedenken an Corona-Opfer am 18. April

Berlin: Mit einer bundesweiten Trauerbeflaggung soll am 18. April der Opfer der Corona-Pandemie gedacht werden. Das erfuhr die Katholische Nachrichten-Agentur aus dem Präsidialamt. Bundespräsident Steinmeier will an dem Tag auch mit einer staatlichen Gedenkfeier an die Toten der Corona-Pandemie erinnern. An ihr sollen neben Hinterbliebenen auch die gesamte Staatsspitze, Vertreter der Länder sowie Repräsentanten der christlichen Kirchen und Vertreter anderer Glaubens- und Religionsgemeinschaften teilnehmen. Zuvor wollen auch die beiden großen Kirchen mit einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer der Corona-Pandemie gedenken.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 16.02.2021 22:00 Uhr