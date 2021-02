Scholz sagt Bundesmittel für Corona-Schnelltests ab März zu

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Finanzminister Scholz hat Gesundheitsminister Spahn Unterstützung für kostenlose Corona-Schnelltests zugesagt. Scholz sagte bei einem Pressetermin der Bayern-SPD wörtlich: "Das können wir uns jetzt auch noch leisten." Wie viel Geld der Bund für das Test-Angebot bereitstellen will, sagte Scholz nicht. Der Gesundheitsminister hatte zuvor über den Kurznachrichtendienst Twitter die Antigen-Schnelltests in Aussicht gestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich demnach ab dem 1. März kostenlos testen lassen können. Den nötigen Nasen- oder Rachenabstrich muss geschultes Personal nehmen, etwa in Testzentren oder Arztpraxen. Das weitere Verfahren funktioniert dann ähnlich wie ein Schwangerschaftstest; der Abstrich muss nicht im Labor untersucht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.02.2021 20:45 Uhr