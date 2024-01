Scholz ruft zur Verteidigung der Demokratie in Deutschland auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Vertreibungspläne auf einem Geheimtreffen von Rechtsextremisten als Angriff auf die Demokratie bezeichnet. In seinem wöchentlichen Podcast "Kanzler Kompakt" verwies er auf das Nazi-Regime und dessen völkische Rassenideologie. Diese Ideologie dürfe nie wieder in Deutschland Platz haben. Er forderte die Menschen auf, klar und deutlich Stellung zu beziehen für Zusammenhalt, Toleranz und ein demokratisches Deutschland. In diesem Zusammenhang begrüßte er die geplanten Kundgebungen gegen Rechts. Am Wochenende werden mehrere zehntausend Menschen bei bundesweiten Demonstrationen erwartet. Wie aus einer Auflistung des Portals "Zusammen gegen Rechts" hervorgeht, sind insgesamt rund 90 Kundgebungen angemeldet. Allein in München rufen mehr als 200 Organisationen zu einer Großdemonstration am Sonntag auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 16:00 Uhr