Scholz ruft zu Zuversicht und Tempo bei Transformation der Wirtschaft auf

Meldungsarchiv - 16.03.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angesichts der zahlreichen internationalen Krisen dazu aufgerufen, die europäische Wirtschaft rasch auf eine modernere Grundlage zu stellen. Es gehe jetzt nicht darum, nostalgisch einer "guten alten Zeit" nachzutrauern, in der alles besser war, sagte er in seiner Regierungserklärung. Vielmehr müsse man gemeinsam aufbrechen und anpacken, um eine "gute neue Zeit" möglich zu machen - in Deutschland und in Europa. Scholz verwies darauf, dass sich Deutschland nach Beginn des Kriegs in der Ukraine in nur acht Monaten unabhängig von russischem Gas gemacht und die Energieversorgung komplett umgestellt habe. Dazu sagte er wörtlich: "Wenn es drauf ankommt, dann können wir Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation." Nun gelte es, aus dieser Erfahrung Zuversicht mitzunehmen und weiter am großen Umbruch zu arbeiten, so der Kanzler. Unions-Fraktionschef Merz warf Scholz vor, seinen Worten zu wenig Taten folgen zu lassen. "Scholzen" sei mittlerweile auch international der Ausdruck für gute Absichten ohne Handeln, so Merz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2023 09:45 Uhr