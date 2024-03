Scholz ruft vor EU-Gipfel zu Geschlossenheit auf

Berlin: Vor dem heutigen EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzler Scholz die europäischen Partner zur Geschlossenheit aufgerufen. Russlands Präsident Putin habe sich verrechnet, wenn er glaube, den Krieg gegen die Ukraine nur aussitzen zu müssen, sagte Scholz im Bundestag. Der Westen stehe zusammen und werde die Ukraine weiter unterstützen. Der Kanzler will beim Gipfel die Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Ländern davon überzeugen, mehr Geld für die ukrainische Verteidigung zu geben. Mehrere Länder kündigten gestern bereits weitere Unterstützung an: Die Niederlande wollen der Ukraine Munition im Wert von 150 Millionen Euro bereitstellen sowie weitere rund 200 Millionen Euro, um Drohnen anzuschaffen. Litauen und Lettland kündigten an, sich an einer tschechischen Initiative zur Beschaffung von Artilleriemunition zu beteiligen. Weitere Themen des EU-Gipfels sind der Nahost-Krieg und mögliche Hilfen für Landwirte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 02:00 Uhr